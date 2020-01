Blessée par l'hélice d'un bateau, une tortue verte de 129kg retrouvée morte

Le 13/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 374

"Week-end noir pour les tortues", déplore Kélonia. Après la découverte du cadavre d’une tortue imbriquée samedi sur les galets du Barachois , une tortue verte de 129 kg a été retrouvée morte quelques heures plus tard à Grand Fond St-Gilles. Le corps de la tortue adulte présente de larges blessures provoquées par une hélice de bateau.L’animal avait déjà été observé et baptisé Tristan en décembre 2016."Les blessures et mortalités liées à des chocs avec des bateaux ont augmenté de façon alarmante ces derniers mois. Les pilotes des navires doivent prendre conscience de la présence d’animaux d’espèce protégée en mer et adapter leur conduite en conséquence", alerte Kélonia."La mort de tortues adultes a un impact important, car il réduit la population reproductrice de la Réunion qui est déjà extrêmement faible (deux femelles de tortues vertes uniquement pondent à La Réunion)".Il est important de limiter sa vitesse à proximité du littoral: les tortues se nourrissent sur le fond de 0 à - 50m, et de surveiller en permanence à l’avant du bateau pour repérer les tortues qui pourrait être en surface (phase de repos ou accouplement), conseille l'Observatoire des tortues marines.