Blocage de la fourrière : La CIREST envoie un huissier

Le 16/08/2019 | Par ludovic.grondin@zinfos974.com | Lu 442

Statu quo chemin Grand Canal à Saint-André devant la fourrière de la CIREST. Ce vendredi matin, les fourgons des capteurs de chiens errants sont arrivés pour "livrer" leur prise mais les bénévoles de Milit'Activ'974 maintiennent leur blocage.



Devant cette impossibilité de pouvoir entrer, le directeur général des services de la CIREST, Jean Massip, a sollicité l'intervention d'un huissier pour constater les faits d'entrave.



Les chiens capturés dans les rues des 6 communes de l’Est de La Réunion, à savoir Bras-Panon, Plaine des Palmistes, Saint-André, Saint-Benoît, Sainte-Rose et Salazie, sont destinés à être placés dans des boxes avant leur euthanasie dans le délai maximal réglementaire quatre jours.



"Ils sont devant l'entrée pour nous intimider. On reste sur nos positions et la fourrière reste bloquée par Milit'activ'974", affirme Francis Kubezyk, porte-parole du mouvement créé en janvier 2019.



Hier soir, Milit'Activ a répondu, dans une tribune libre au président de la CIREST Jean-Paul Virapoullé, à la proposition du directeur Environnement de la CIREST de sortir "gratuitement" les chiens présents dans la fourrière mais après qu'une convention soit passée avec une association type SPA :

"Votre proposition de participer à une table ronde dans les meilleurs délais est une information à laquelle les militants de Milit'Activ'974 et les associations adhérentes au collectif Alliance sont très sensibles.



Je vais continuer à rencontrer les maires la semaine prochaine, avant de finir "le tour de l'île des sans voix". Ensuite, je vais me rapprocher de la directrice de cabinet du préfet pour envisager une réunion avec les 5 présidents des intercommunalités de l'île et le préfet. La région, le département et L'IRT pourraient aussi être conviés à cette rencontre.



Concernant les pensionnaires présents actuellement dans les murs de la fourrière, nous ne nous sommes pas compris. Nous demandons à les récupérer pour les mettre en familles d'accueil et / ou à l'adoption ; nous avons déjà des candidatures.



Nous réclamons symboliquement une indemnité par chien pour les identifier et les stériliser ou les castrer, entre autres. Nous revendiquons ces actes, qui devraient déjà être fait systématiquement pour TOUS les animaux qui sortent des fourrières.



Nous vous confirmons que cette somme est bien de 500 euros par animal, qui correspond au coût moyen d'une mise en conformité jusqu'à l'adoption, à condition que l'animal n'ait pas de problème de santé. Ça vous paraît élevé, et bien à nous aussi ! Et sachez que c'est ce que nous payons, nous, associations et bénévoles, sans aucune aide de qui que ce soit !



Nous vous rappelons que ces indemnités que nous réclamons ne représentent rien du tout, au vu des économies réalisées par les collectivités depuis des années, par l'absence de refuges, de dispensaires, et de subventions aux associations.



Nous vous rappelons aussi que l'entêtement de la DAAF, du Gevec et des 5 intercommunalités, dans ses plans de lutte successifs contre l’errance animale (plans inefficaces au vu du fléau qu'est l'errance animale à La Réunion à ce jour), contribuent largement à mettre la population en danger...



Vous parlez de chantage quand on essaie de négocier quelques vies de pauvres bêtes ; et bien nous, militants de Milit'Activ'974, nous vous invitons à ne pas nous provoquer en nous envoyant un huissier ou en portant plainte contre moi. Ces actions auraient l'effet de vous mettre à dos une grande partie de la population et des associations. Nous vous rappelons qu'à l'approche de certaines élections, il n'est pas dans votre intérêt de nous menacer.



Nous restons dans l'espoir de trouver un arrangement qui puisse nous donner satisfaction.



Nous vous rappelons que nous bloquerons la fourrière de la Cirest à Saint André tant qu'aucun accord ne sera signé officiellement. Évidemment, tout vétérinaire se présentant à la fourrière pour euthanasier les pensionnaires sera renvoyé dans ses pénates."



Francis Kubezyk

Porte parole du mouvement Milit.activ.974

Président de l'association Alliance