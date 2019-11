Boeuf peï: La DIECCTE répond aux problèmes d'étiquetage

Le 16/11/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 673

La DIECCTE contrôle, ainsi que d'autres services de l'Etat, le secteur de la distribution des viandes. 3 enquêteurs ont été mobilisés cette semaine pour vérifier la conformité de l'information donnée aux consommateurs, la loyauté des présentations et la disponibilité des produits. Toutes les plaintes reçues ces derniers jours, concernant essentiellement l'étiquetage, ont été instruites ou sont en cours de traitement.



En effet, des étiquettes de viandes peï indiquaient que les boeufs étaient abattus, découpés et emballés dans le département des Côtes d'Amor (22), en France métropolitaine (voir photo).



Des constatations effectuées à ce jour, il ne ressort aucune preuve de tromperie. Les anomalies constatées étaient ponctuelles et isolées. Elles ont fait l'objet de mesures correctives mais aucun élément ne permet de caractériser une intention de tromper les consommateurs.