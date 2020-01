Bogota: Il fait croire à son enlèvement pour échapper à son mariage

Le 31/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 104

Les faits se sont déroulés à Pitalito près de Bogota en Colombie. Un homme âgé de 55 ans a mis en scène son enlèvement parce qu'il ne voulait plus se marier. Il a demandé à ses amis, le matin de la cérémonie, d'appeler le numéro d'urgence dédié aux enlèvements pour raconter qu'il avait été enlevé par deux hommes armés en moto.



L'appel a bien eu l'effet escompté puisqu'un dispositif exceptionnel a été déployé dans la ville afin de le retrouver. Pris de remords, ses amis ont fini par tout dire et avoué que le futur marié s'était caché chez ses parents. Au final, le mariage n'a pas eu lieu, et, renseignements pris, il apparaît que le quinquagénaire n'en était pas à son coups d'essai, rapporte BFMTV.