Bon plan : L’EAIO vous propose des stages artistiques gratuits pendant les vacances !

Envie de vous évader pendant les vacances ? L’art est une forme poétique de voyage… Inscrivez-vous vite aux stages de découverte proposés par l’École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) pendant les vacances de janvier pour enfants, ados et adultes !



À LENA (L’Espace Numérique et Artistique) de Trois-Bassins



Arts plastiques avec Simon Teroy

Mercredis 09/01 – 16/01 – 23/01 (9h-12h/13h-15h)



► Enfants, ados et adultes (pas de prérequis nécessaire)



Danse contemporaine avec Amélie Pialot

Mardi 08/01 et mercredi 09/01



► Niveau 1 (initiation-découverte Enfants à partir de 6 ans) : 10h-12h



► Niveau 2 (débutant-intermédiaire Enfants à partir de 8 ans, ados, adultes) : 14h-16h



Infos et inscriptions

0262 71 55 56 | sully.bouclier@tco.re



Plan d’accès à LENA

Au Tiers-lieu de la Médiathèque Héva à La Possession



Danse contemporaine avec Nadjani Danse Cie

Vendredi 11/01 – Mardi 15/01 – Vendredi 18/01 – Mardi 22/01 – Vendredi 25/01 (10h-12h)



► Enfants à partir de 6 ans



À noter que ces stages sont organisés en partenariat avec la Ville de La Possession et s’adressent principalement aux enfants inscrits en centre de loisirs. Ils restent également ouverts aux autres.



Infos et inscriptions :

0692 04 56 56 | ecoleartistique.eaio@gmail.com

Conditions d’inscription



Les ateliers et stages proposés par l’EAIO s’adressent aux habitants du Territoire de la Côte Ouest.



Ces stages de découverte de janvier 2019 sont gratuits.



Pour une meilleure qualité de l’enseignement, le nombre de places est limité. Renseignez-vous et inscrivez-vous vite !



L’objectif est de faire connaître ces activités artistiques et de les démocratiser.



Profitez également des ateliers proposés à l’année …



Des ateliers hebdomadaires vous sont proposés du 28 janvier au 5 juillet 2019 :



Arts Plastiques à LENA (Trois-Bassins)

mercredi de 16h à 18h (enfants)

samedi de 09h à 11h (adultes)



Danse contemporaine à LENA (Trois-Bassins)

jeudi de 16h30 à 18h (niveau 1 – enfants à partir de 6 ans)

et de 18h à 19h30 (niveau 2 – ados, adultes)



Danse contemporaine au Tiers-lieu de la médiathèque Héva (La Possession)

vendredi de 16h30 à 18h (à partir de 6 ans)



Infos et inscriptions :

0262 32 12 12 | ecoleartistique.eaio@gmail.com