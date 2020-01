Bonne année 2020 à Zinfos

Envie de parler Corse ce matin..en stage chez Corsica nationne... "Pace é Salute ou Pace é Saluta, selon que vs êtes du nord ou du sud.." Des voeux simples pour l'essentiel Plus familièrement et de façon universelle comme notre retraite: "Bonne ann

2. Lesseps le 02/01/2020 11:22



Et des sujets argumentés aussi... sans parti pris voire prosélytisme ... et des courriers des lecteurs plus respectueux des femmes (Même celle du président !) .... moins extrémistes religieusement parlant... C’est pas gagné quand on sait que 80 % des courriers de zinfos sont « produits » par les mêmes ....