Bonne année 5121 Sarvari à la communauté indienne de La Réunion

Le 14/04/2020 | Par LG | Lu 1138

La communauté indienne de La Réunion célèbre ce mardi 14 avril le Nouvel An "Savari" qui signifie "nuit ou crépuscule".La Nouvelle Année tamoule 5121 est la 34ème d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kalyougam qui compte 432000 années.Cette célébration s’adapte évidemment aux règles de confinement liées à la lutte contre la propagation du coronavirus.Vendredi dernier, le préfet de La Réunion avait invité les représentants des cultes à s’exprimer auprès de leur communauté respective . A ce titre, le président de la fédération tamoule, Jean-Luc Amaravady, s’était exprimé en rappelant qu’il fallait veiller strictement au respect du confinement.A l’image des fêtes de Pâques qui se sont déroulées dans l’intimité des foyers ce week end, le Nouvel an tamoul sera célébré lui aussi au sein des foyers, sans rassemblement possible dans les temples de l’île.