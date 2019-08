Bonne rentrée !

Le 16/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Comme dit l’adage : “Toutes les bonnes choses ont une fin” ! Et bien, il est l’heure de reprendre le chemin de l’école pour les milliers de marmailles – petits et grands – de la commune. La Ville de Saint-Paul vous souhaite une excellente rentrée et une bonne reprise à ceux qui retournent au travail !