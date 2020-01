Bonne rentrée à tous les marmailles de Saint-Paul

Le 27/01/2020 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 79

C’est le Jour-J pour les 13 379 marmailles de la ville de Saint-Paul qui ont fait leur rentrée ce lundi 27 janvier 2020 dans les 66 écoles maternelles, primaires et élémentaires publiques et privées du territoire. Ce matin, nous avons assisté à la rentrée des classes dans le groupe scolaire flambant neuf de la rue Pothier. Retour en images.



Sourires aux lèvres et regards curieux, les marmailles ainsi que les enseignants, les agents ainsi que le personnel de la restauration découvrent leur nouvel environnement de la rue Pothier. Une belle école aux dominantes rose fuchsia et vert anis, l’ensemble mis en valeur par la végétation. 557 marmailles sont accueillis ce jour dans le cadre de la délocalisation des écoles Eugène Dayot et Maternelle centre. Les deux écoles du nouveau groupe scolaire restent indépendantes.



Information pratique pour les riverains et les parents : depuis le 1er janvier 2020, la rue Pothier est à sens unique.