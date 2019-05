2. Jack depuis PC le 13/05/2019 23:22



Non mais franchement La réunion est un département Français avec les mêmes lois de la république non ? mais qu'est ce qu'on Attend pour interdire cette barbarie quand je vois tout ses bandes d'abrutis au tour de cette petite arène chopines dodo à la bouche et rhum charrette bien sûr, en train de criés et excités comme des malades là je me dis putain il y a encore du boulot à faire ici pour faire changer les mentalités créoles

GO VEGAN