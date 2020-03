Bordeaux: Un chauffard flashé à 252 km/h en plein confinement

6. X le 27/03/2020 14:58



2 THIERRYMASSICOT

déçu , je vous croyais plus intelligent , est-ce l'age , la vue, le hippps ou le houppps ????

j'ai simplement voulu ( preuve à l'appui avec seulement 8 ans comme vous dites , et vous êtes vous déjà sorti de votre trou ?) démontrer que les Allemands sont beaucoup plus disciplinés que nous et c'est un bien la preuve ils ont encore certaines libertés que l'on a plus ( attention tout n'est pas que bôôô en Allemagne) déjà il y a une grande politesse , un grand respect de chacun et des anciens en particulier , le foncier est très cher et il est fréquent de voir 3 ou 4 familles acheter une maison en commun ( ce qui ne veut pas dire vivre ensemble ) et chacun y trouve son espace . Alcool =0 au volant cela ne les empêchent pas de se bourrer la gueule ( et cochonnement même) mais il y a un capitaine de soirée qui fait TOUT son job . On passe son permis sur des voitures auto sauf les 2 dernières leçons sur boite mécanique , on vous apprends la vitesse , il y a des pistes cyclables partout et on ne voit pas de vélo ou moto remonter un rond point à l'envers , etc ... les voitures avec le cul tout noir n'existe pas c'est fourrière , votre voiture fuit l'huile sur le trottoir c'est une amende sur dénonciation, la voiture du petit peuple a été la coccinelle puis la golf , en France le peuple déjà bien assis professionnellement c'était la 2 CVS

bref en Allemagne la réglementation est très stricte , le peuple est discipliné et de ce fait ils ont beaucoup plus de libertés que nous .

En France , il y a longtemps que l'on éduque plus les jeunes , on rigole quand on voit un marmaille en sens interdit ou sur une moto volée alors on instaure un code avec des élastiques qui vous laisse un petit créneau ( 80 ou 90 , 0.5 g1 verre ou 2 ,allez encore 1 , etc) le tout pour mieux vous verbaliser mais de formation et prévention , non .

donc sur la rocade de BX ( si vous connaissez BX un peu Pessac était à la campagne avant , maintenant il est en plein centre ville avec une rocade qui sépare) à 250km/h complètement fou c'est le Français

mais si les gens avaient un peu plus de respect envers l'autre , si les routes et autoroutes étaient entretenus ( mettez 5 cms de neige sur les autoroutes et route Française , on ferme tout s'arrête ) alors nous aurions encore quelques libertés , à la place c'est une forêt de radar en tous genres mais surtout pas d'instruction civique ,pas de devoirs familiaux , plus de formation militaire aussi etc cela pourrait instruire les gens et leur donner des idées

pour info je ne bois pas , allez à la prochaine