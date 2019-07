Boris Gamaleya est décédé

Le 01/07/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1184

Le poète Boris Gamaleya est décédé ce dimanche 30 juin à Fontainebleau à l'âge de 88 ans. Né le 18 décembre 1930 à Saint-Louis d'une mère réunionnaise et d'un père russe fuyant le pays après la Révolution d'Octobre, l'homme laisse un héritage culturel immense.