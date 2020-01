Braconnage: La gendarmerie mène une action préventive à l'Etang du Gol

Le 10/01/2020 | Par Regis Labrousse

Faisant suite à la vidange de l'Étang du Gol à Saint-Louis, et à la constatation de surpêche et de braconnage depuis plusieurs jours sur le site, une opération conjointe de contrôle de la pêche a été organisée le 9 janvier avec les différents acteurs compétents en matière de Police de l’Environnement .



À cette occasion, les personnels des services de la Brigade Nature Océan Indien, de la Fédération départementale de pêche, de la DEAL ainsi que des militaires du groupe prévention contact de la BTA Saint-Louis, sont allés à la rencontre des pécheurs présents sur le site afin de faire de la prévention et un rappel de la réglementation en vigueur.



Des opérations du même type pourront être reconduites mais de manière plus répressive car pour rappel, le permis de pêche est obligatoire sur l'Etang du Gol et certaines espèces sont protégées.