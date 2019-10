Braquage au Super U: Le troisième braqueur présumé demande sa mise en liberté

Le 15/10/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 850

Il n’y a pas participé. C’est ce que déclare Charles Latchimy Peroumal depuis son placement en détention provisoire en décembre 2018. Soupçonné d’avoir participé à la tentative de braquage du Super U de Saint-Paul qui a fait un blessé, l’homme de 43 ans contestait encore les faits ce mardi devant la chambre d’instruction. Il demandait sa mise en liberté en attendant son procès.



Pour rappel, trois individus armés et encagoulés ont fait irruption dans le supermarché le 3 août 2017 au moment de la fermeture dans le but de vider les caisses. Les deux plus jeunes ont en effet été identifiés comme les auteurs principaux du braquage, aidés par un troisième individu, Charles Latchimy Peroumal, leur chauffeur.



Malgré des images de vidéo-surveillance de la station voisine qui identifie un homme lui ressemblant, un casier judiciaire comptant trois condamnations plus anciennes et sa mise en examen pour une affaire de vol et séquestration, le père de famille conteste toujours. Quant aux deux autres, ils avaient d’abord confirmé son implication dans le braquage avant de se rétracter.



Même si "rien dans le dossier ne le met en cause", selon son avocate, Céline Cauchepin, ce n’est pas le cas dans la deuxième affaire datée d’un mois avant le braquage. Une gramoune de 75 ans aurait vu les trois mêmes individus pénétrer dans son appartement à Saint-Leu. Appartement qui se trouve au-dessus d’un supermarché dont elle est gérante. Ils l’avaient alors plaquée au sol et ligotée puis avaient blessé un membre de sa famille. Sur les lieux, son empreinte ADN est retrouvée. Si l'accusé a été placé sous mandat de dépôt dans cette affaire, il demande néanmoins sa mise en liberté dans celle du braquage du Super U; son avocate comptant faire une deuxième demande par la suite.



Le parquet a sans surprise demandé son maintien en détention. La décision sera rendue le 22 octobre.