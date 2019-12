Braquage du Golf de Bassin bleu : Les mises en examen s'enchaînent

Le 06/12/2019 | Par Nicolas Payet | Lu 838

Dans la nuit du 16 au 17 février dernier, trois individus armés et cagoulés ont braqué le coffre fort du golf de Bassin bleu. Pour parvenir à leurs fins, il ont frappé et séquestré l’agent de sécurité. 15 000 euros en espèce ont été dérobés. L’agent de sécurité a été libéré dans un champ au petit matin.



La piste des braqueurs a été remontée grâce à une trace ADN laissée par l’un d’entre-eux. L’homme est alors incarcéré à Domenjod pour une affaire de viol. Il a été mis en examen et écroué en août dernier.



Les deux autres suspects ont été placés en garde à vue mardi matin. Hier, le deuxième suspect a mis en examen et placé en détention provisoire. Le troisième devrait être déféré ce vendredi.