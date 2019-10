Braquage du Super U : Le troisième braqueur reste en prison

Le 22/10/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 222

Charles Latchimy Peroumal a toujours nié son implication dans le braquage du Super U de Saint-Paul le 3 août 2017. L’homme de 43 ans contestait à nouveau les faits la semaine dernière devant la chambre d’instruction.



Malgré des images de vidéo-surveillance de la station voisine qui identifient un homme lui ressemblant, un casier judiciaire comptant trois condamnations plus anciennes et sa mise en examen pour une affaire de vol et séquestration, le père de famille conteste toujours. Quant aux deux autres, ils avaient d’abord confirmé son implication dans le braquage avant de se rétracter.



Et son ADN retrouvé sur une scène de vol avec violence à Saint-Leu n’arrange pas son cas. Une gramoune de 75 ans aurait vu les trois mêmes individus pénétrer dans son appartement. Appartement qui se trouve au-dessus d’un supermarché dont elle est gérante. Ils l’avaient alors plaquée au sol et ligotée puis avaient blessé un membre de sa famille.



Charles Latchimy Peroumal restera donc pour le moment en prison en attendant son procès.