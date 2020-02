Bras-Panon: Inscrit dans une auto-école, il roulait sans permis, sans assurance et sous l'effet de drogues

Le 17/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 619

Coté police, 24 opérations de sécurisation routière ont été menées ce week-end. 219 infractions dont 13 délits ont été enregistrés par les 93 fonctionnaires mobilisés.

Les gendarmes de la BMO de St-Benoit ont, samedi soir, interpellé un automobiliste pour usage d'un téléphone au volant. Après vérification, les militaires ont constaté que l’homme n’était pas titulaire du permis de conduire même si inscrit dans une auto-école. Ce qui ne l’a pas empêché de devenir récemment propriétaire d'un véhicule non assuré aux pneus lisses. L’automobiliste s’est également révélé positif au cannabis et aux amphétamines. Le véhicule a été immédiatement immobilisé et placé en fourrière.A Ste-Marie, un automobiliste a refusé d’obtempérer à un contrôle. Identifié et retrouvé, l’homme a avoué avoir fui parce que sans permis.Dans l’ouest de l’ile dans la nuit de samedi à dimanche, les militaires de la BMO de ST-Paul ont constaté 11 infractions, dont 9 alcoolémies, 1 non port de casque et 1 refus d'obtempérer dont le conducteur a été identifié. Plus tôt dans l’après-midi, ce sont 2 alcoolémies, 2 défauts d'assurance et 1 téléphone au volant qui ont été constatés.Dimanche en fin d'après-midi, le contrôle de retour des plages, axé sur la vitesse et les fautes de comportement, a permis de révéler 16 infractions, dont 14 excès vitesses, 1 alcoolémie et 1 ceinture.Sur le secteur de St-Louis, un service de contrôle des addictions a permis de relever 3 alcoolémies délictuelles, 1 défaut d'assurance et 1 ceinture non attachée. Un contrôle qui a tourné court en raison d'événements ayant nécessité l'engagement des forces de l'ordre sur une rixe sur fond d'alcool.