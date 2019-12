Bras-Panon: Permanence de campagne inaugurée pour Daniel Gonthier, d'attaque pour les prochaines municipales

Le 06/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 154

Daniel Gonthier croisera bien le fer avec Jean-Hugues Ratenon en 2020. L'actuel maire de Bras-Panon a inauguré jeudi soir sa permanence de campagne sur le site du local 9004 HLM Coeur de ville devant 150 personnes, confirmant directement sa candidature pour ce scrutin.



"Ma démarche est d'abord de rencontrer les gens et de savoir comment ils ont pu apprécier le travail des élus et de leur maire. Deuxième point, ces différents rencontres avec la population m'ont permis de savoir si elle souhaitait du changement ou un renouvellement des équipes", explique-t-il.



Et au vu des échanges avec les administrés, Daniel Gonthier a décidé de rempiler pour un quatrième mandat. "Nous souhaitons continuer le travail engagé depuis toutes ces années à Bras-Panon. Notre liste intégrera de nombreux jeunes et sera modifiée à 50%", assure le maire sortant. Quelques changements opérés donc, mais dans la continuité afin dit-il afin qu'il y ait "davantage de savoir-faire et de services rendus à la population", insiste Daniel Gonthier.



Faisant partie des 7 maires élus au premier tour lors du scrutin 2014, avec 55,26% des voix face à Jean-Hugues Ratenon (20,18%), Daniel Gonthier espère bien réitérer l'an prochain, même s'il s'attend à une campagne très disputée depuis son dernier face-à-face lors des dernières législatives contre son opposant historique.



Le maire sortant compte sur son bilan pour convaincre les électeurs et ce n'est pas les quelques "fake news" distillés par certains de ses adversaires - "notamment sur ma santé" - qui vont l'empêcher de battre le pavé. "En 2014 j'avais été élu dès le premier tour, le message était clair. Je redemande aux électeurs d'accorder à nouveau leur confiance et de ne pas écouter les fake news comme quoi 'Daniel lé malade'. Ce sont des guerres politiciennes stupides", assure Daniel Gonthier, plus que jamais d'attaque pour un scrutin qui s'annonce très disputé à Bras-Panon...