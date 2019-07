Bras-Panon : Un automobiliste contrôlé à 169 km/h et un scootériste à 131 km/h

Le 26/07/2019 | Par N.P

Une opération visant à lutter contre l'insécurité routière a été menée de 13 à 16 heures ce jour sur la RN 2, axe particulièrement accidentogène, et en agglomération, sur la commune de Bras Panon par les gendarmes de la brigade locale, leurs collègues du peloton de surveillance et les motocyclistes de la brigade motorisée de Saint-Benoît, indique la gendarmerie.



Au total, 18 infractions ont été constatées. Une rétention du permis de conduire a été effectuée. Parmi les infractions : 1 conduite sous emprise de l'alcool contraventionnelle, 4 défauts d'assurance dont 1 en récidive légale, 1 défaut de permis, 5 dépassements de la vitesse autorisée.



Un automobiliste a été contrôlé à 169 KM/H au lieu des 110 autorisés. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ. Un scootériste contrôlé lui à 131 KM/H. Sa machine a été immobilisée. Autres infractions : 2 non port de la ceinture, 1 usage téléphone, 2 non respect priorité ou encore des pneumatiques lisses - et une infraction pour scooter débridé.



Ces opérations coordonnées entre les différents services vont perdurer dans les semaines à venir, préviennent les gendarmes. Si le nombre de tués en zone gendarmerie est en baisse (-8), le nombre d'accidents et de blessés est en hausse respectivement de + 17 et + 27, depuis le début de l'année.