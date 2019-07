Brevet : C'est le jour J pour les 14000 collégiens de La Réunion

Le 30/06/2019 | Par Zinfos974 | Lu 453

Ce lundi 1er juillet 2019 à 10h30 et jusqu'à 12h, les collégiens de l'académie de La Réunion plancheront sur leur première épreuve du Brevet.



Au programme, la traditionnelle épreuve de Français 1ère partie (grammaire et compétences linguistiques – compréhension et compétences d’interprétation – dictée) suivie dès 12h15 à 13h45 par la seconde partie (rédaction). La journée marathon se poursuivra avec les Mathématiques de 15h30 à 17h30.



Demain mardi, les élèves devront afficher leurs connaissances en histoire - géographie et enseignement moral et civique (10h à 12h), puis en Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et la terre et/ou technologie) de 15h à 16h et enfin, de 16h15 à 17h45 c'est l'épreuve finale de langue vivante étrangère qui les attend.



81,9 % de réussite en 2018



Le diplôme national du brevet (DNB) atteste des connaissances, des compétences et de la culture acquises à la fin du collège. Il concerne l’ensemble des collégiens à la fin de l’année de troisième. 14.568 candidats sont inscrits à la session 2019 du DNB dans l’académie (12.529 en série générale et 2039 en série professionnelle).



À la session 2018, le taux de réussite au DNB dans l’académie de La Réunion était de 81,9 %, toutes séries confondues, soit 81 % pour la série générale et 87, 5 % pour la série professionnelle.



Au national, le taux de réussite pour l’ensemble des séries s’est élevé à 87,1 % (88 % pour la série générale et 78,1 % pour la série professionnelle).



En raison de la canicule qui a fait reporter la tenue des épreuves la semaine dernière en métropole, les élèves ayant fait valoir un justificatif d'absence pour juillet pourront passer la session de remplacement les lundi 16 et mardi 17 septembre.