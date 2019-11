Bruna la Corse, une îlienne caméléon

Le 26/11/2019 | Par Chloé Grondin | Lu 137

Bruna, la Corse est avant tout une îlienne. Du Cap Corse d'où elle vient, elle a des origines siciliennes et a passé sa vie à bouger d'îles en îles. A tout juste 30 ans, elle a posé ses valises à La Réunion et est totalement sous le charme de l'île intense.



Photos : studio974 - YKS Yakusa

Née en Corse d’origine sicilienne la belle brune a passé sa vie à bouger d’îles en îles. Ses destinations ? La Martinique, La Guadeloupe en faisant un crochet par l’Espagne, New York et le Pakistan. En riant, elle avoue : " Ma vie est une aventure à elle seule. Je suis un vrai caméléon ". LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS