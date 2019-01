Bruno Domen nouveau président du LPA

Le 11/01/2019

La présidence de La Politique Autrement change de visage. Le parti a désigné Bruno Domen comme président du LPA, un parti politique lancé en 2012 et officialisé un an plus tard.



Son fondateur, Thierry Robert, avait été élu le 17 décembre 2013, à l'occasion de la toute première assemblée générale du parti politique LPA. Le 11 décembre 2016, Thierry Robert avait été renouvelé dans ses fonctions à l'issue d'une assemblée générale.



L'ex-député-maire, qui avait laissé sa place de 1er magistrat en septembre 2017 à Bruno Domen, puis avait été démis de ses fonctions de député en juillet 2018, avait annoncé en fin d'année dernière qu'il se mettait en retrait de la vie politique.



Fort logiquement, c'est au maire de Saint-Leu, Bruno Domen, que les rênes du LPA ont été confiés. Karine Nabenesa avait quant à elle signifié son intention de ne pas postuler à la présidence du parti.