Bruno Mamindy Pajany, qualifié au second tour à Ste-Rose: "Rassembler tous les candidats"

Le 16/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 72

Après ce premier tour très suivi par les Sainte-Rosiens dans un contexte marqué par le Coronavirus, notre liste recueille malgré tout près de 37% des voix, talonnant juste celle du maire sortant. Entre nous, il y a un écart de 93 voix. Cela s'explique notamment par l'éparpillement des listes. Nous sommes satisfaits, il reste du boulot à faire, on est en train de discuter avec les autres candidats pour se réunir et se rassembler autour d'un projet pour faire avancer Sainte-Rose. Notre souhait est de nous rassembler avec les autres candidats, c'est le travail que je mène aujourd'hui et demain avant la date limite de dépôt des listes

Revigoré par le bon score obtenu dimanche soir (36,9% des voix contre 38,9% pour Michel Vergoz) après le premier tour des municipales à Sainte-Rose, l'ancien maire de la commune entre 2001 et 2015, Bruno Mamindy-Pajany, avance "sereinement" pour le second tour et compte sur les discussions avec les autres candidats pour ravir le fauteuil de maire à Michel Vergoz.