Bruxelles: Les deux réacteurs d'un Airbus A 330 tombent en panne, l'avion attérit malgré tout

Le 26/12/2018 | Par Pierrot Dupuy | Lu 157

La nouvelle n'a été connue que hier. Un Airbus A330 de la compagnie aérienne Brussels Airlines qui effectuait le 11 décembre dernier un vol de Kinshasa, en République démocratique du Congo, en direction de Bruxelles a connu, à des moments différents, des pannes sur ses ses deux moteurs. L’appareil a toutefois réussi à atterrir normalement.

Alors que l'appareil était en vol, un de ses moteurs s'est brusquement arrêté. Les membres de l'équipage ont donc envoyé un signal de détresse mais ont finalement réussi à relancer le moteur.



Un peu plus tard, alors que l'Airbus s'approchait de l'aéroport de Bruxelles, son second moteur s'est arrêté à plusieurs reprises. Il s'est finalement remis en marche automatiquement et l'avion a pu atterrir normalement.



Pour mémoire, l'Airbus A 330 est un biréacteur...