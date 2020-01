Bus scolaires: 3 éthylotests anti-démarrage déplombés, un chauffeur positif au zamal

Le 29/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 298

​A l'occasion de la rentrée scolaire, un contrôle des transports a été réalisé ce mardi matin de 7 à 9 heures par les gendarmes, à proximité des lycées et collèges de La Possession, Saint-Gilles, Trois bassins, Plateau Caillou, Sainte-Marie, Saint-Benoît, l'Étang Salé et Saint-Louis.



Au cours de ce service, 75 bus ont été contrôlés. Les gendarmes ont procédé à la vérification des documents de transports, des équipements de sécurité mais également au respect de la réglementation sociale en vigueur imposée aux conducteurs.



Bien que les élèves et étudiants aient été sensibilisés au respect du port de la ceinture de sécurité, obligatoire depuis le 1er septembre 2015 dans les transports en commun de personne, les gendarmes ont pu constater que de trop nombreux jeunes ne respectent pas cette obligation.



Au total, 16 infractions ont été relevées parmi lesquelles 3 éthylotests anti démarrage déplombés. Un chauffeur de bus à l'Étang-Salé a été contrôlé positif au zamal alors qu'il avait fini sa tournée. Son permis de conduire a été retiré sur le champ. Pour rappel, la veille, un conducteur a été contrôlé positif au cannabis et à l'amphétamine à Saint-Denis.