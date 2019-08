Bwa de Kartié: des arbres pour respirer dans nos quartiers!

Bwa de Kartié: des arbres pour respirer dans nos quartiers!

Le 31/08/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 253

Vendredi matin, au collège Jules Solesse, situé à Bois de Nèfles St Paul, une trentaine d’élèves a troqué les stylos et les cahiers par des casquettes et des pelles. Accompagnés par le Président du Département, Cyrille Melchior, la Vice-présidente déléguée à l’Environnement Claudette Grondin et plusieurs conseillers départementaux, ils ont participé à la première phase d’un projet d’envergure. Il s’agit d’abord de redonner vie aux arbres endémiques au sein de leurs quartiers, d’où le nom de l’opération "Bwa de Kartié".



Cyrille Melchior explique "l’histoire, l’identité et le nom de nos quartiers sont fortement marqués par la biodiversité originelle de notre île. Bois de Nèfles, Bois d’Olive, Bois Blanc, Bois Rouge, Palmiste rouge et bien d’autres encore en sont l’illustration. Je souhaite que les habitants, et notamment les jeunes générations de ces quartiers puissent renouer avec cette histoire."



De plus, pour accompagner la démarche pédagogique du Collège, une charte d’engagement a été remise par le Département. Le collège pourra ainsi mobiliser tous les outils et dispositifs mis en œuvre par la Collectivité et ses partenaires : visites d’ENS, mobilisation du fonds de transport, conseils et accompagnement techniques des partenaires(Conservatoire Botanique National de Mascarin et CAUE), arboretums patrimoniaux (Jardin Botanique de La Réunion), concours d’embellissement...