"C’est super !" , "ça m’est égal" : Les Réunionnais réagissent à la visite de Macron

Le 22/10/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 2213

Alors que l’actualité réunionnaise s’apprête à vivre au rythme des faits et gestes du président de la République, pour certains la visite d’Emmanuel Macron est le cadet de leur soucis :









​"Ça m’est égal", lâche ce jeune homme, un sourire aux lèvres, "Je ne m’intéresse pas à tout ça, alors sa venue ne me fait rien."





"J’espère qu’il va mettre tout le monde au travail, les chômeurs comme les élus locaux ! Il y a du boulot à La Réunion, ente la vie chère, l’immigration, l’agriculture, on a clairement besoin de quelqu’un comme lui pour redresser la France et La Réunion ! Je suis de tout coeur avec lui !" "C’est super ! On l’attendait ! J’espère qu’il va nous apporter de bonnes nouvelles !" Josiane ne cache pas sa joie. Cette fervente admiratrice du président Emmanuel Macron et de son travail a hâte qu’il arrive sur notre île et n’a pas peur de dire ce qu’elle pense :"J’espère qu’il va mettre tout le monde au travail, les chômeurs comme les élus locaux ! Il y a du boulot à La Réunion, ente la vie chère, l’immigration, l’agriculture, on a clairement besoin de quelqu’un comme lui pour redresser la France et La Réunion ! Je suis de tout coeur avec lui !"





"Le sujet prioritaire à La Réunion c’est le travail", nous confie Diana. Cette jeune femme est directement concernée par la problématique, et compte sur la venue du président pour que la situation évolue : "Il faut qu’il trouve une solution pour que nous les jeunes on ait accès à des emplois stables, fixes, et plus des contrats temporaires et précaires. Il faut aussi nous donner les moyens pour qu’on puisse sortir plus facilement du territoire."