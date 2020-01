C'était le 7 Janvier 1981, le cyclone intense Florine frappait La Réunion

Le 07/01/2020 | Par PATRICK HOAREAU

Le cyclone tropical intense FLORINE(08S) est à 135km au Nord-Est de la Réunion le 7 Janvier 1981 à 08h. Les rafales près de l'oeil sont estimées atteindre 240km/h en mer.

Les pluies et les vents les plus intenses(rouge) ont évité Maurice de peu.

➡️ Ma mémoire cyclonique est quasiment inviolée depuis 1975. Même pas âgé de 4ans je vivais alors mon premier cyclone.Le 06 Février le cyclone intenseravageait Maurice. Le 07 il transitait à un peu plus de 100km des côtes Sud-Est de la Réunion. A la Plaine des Cafres les rafales atteignaient 180km/h. Ma première fascination. Étrange mais vraie.en Janvier 1980 ne m'a pas quitté. Je me souviens des gens qui se déplaçaient en bateau gonflable dans le lotissement les Filaos à Saint Gilles où j'habitais avec mes parents. 3 semaines de pluies cycloniques et de l'eau stagnant au dessus de la taille des adultes à certains endroits pendant plusieurs jours.➡️ J'ai presque 10ans. Ma fascination pour les cyclones n'a pas disparu et dans ma famille on me trouve toujours aussi bizarre.Etcimente définitivement ce lien "anormal" entre les cyclones et moi. Le 06 Janvier le cyclone passe au large de Saint Brandon où les rafales atteignent 148km/h. Je suis son évolution en écoutant les bulletins diffusés par le Service Météo de la Réunion (Météo France aujourd'hui) et par Météo Vacoas. Nous sommes à des années-lumière d'internet et des smartphones.Mon plaisir absolu est d'avoir l'oreille collée au transistor pour écouter les informations relayées par la MBC(radio mauricienne) . L'adrénaline monte quand la musique de l'époque( la meilleure) annonce la lecture imminente du dernier bulletin de cyclone.Classe 1, puis 2, puis 3 et puis 4.passe à environ 125km des côtes Ouest de Maurice en fin de nuit du 6 au 7 Janvier. Les rafales atteignent 137km/h à Port-Louis et 135km/h à Vacoas. De bonnes pluies cycloniques arrosent l'Ile Soeur mais Mauritius évite le pire de peu.➡️ Au petit matin du 7 je me réveille excité comme jamais. Les pluies et les vents cycloniques ne font plus semblant à la Plaine des Cafres depuis longtemps. A la radio on annonce que l'alerte 3 ( alerte rouge) est en vigueur à la Réunion depuis 5 heures du matin.Interdiction absolue de circuler.est un cyclone puissant qui fonce sur la Réunion. On annonce des rafales dépassant largement les 200km/h. Mon papi et ma mamie ne partagent pas le moins du monde mon excitation. Ils ont vécu les cyclonesetentre autres et sont secrètement terrorisés que le toit de notre petite maison de "changement d'air" pour les vacances estivales ne s'envole. Mais ils se gardent bien de me le dire.➡️ Plus de courant, plus d'eau potable.est là. Un bruit indescriptible. La maison est comme chahutée à chaque rafale mais tient bon. Peur et fascination ne se dissocient pas.➡️ La Plaine des Cafres nettement moins peuplée qu'aujourd'hui mais très courue en été est défigurée à certains endroits.Au 23è on s'en sort relativement bien même si la nature a beaucoup souffert. Au 27è en revanche plusieurs toitures ont été emportées. J'apprends que les rafales ont atteint la limite d'enregistrement de la station de Météo France: 234km/h.La station est mise hors d'usage à tel point qu'elle sera indisponible pour le passage de la tempête tropicaleA peine remise debout ma région préférée de la Réunion subit les rafales et les pluies de la tempête le 1 Février après qu'elle ne soit passée sur Maurice la nuit précédente ( rafales de 121km/h ). Heureusementn'a rien de comparable avecNous sommes invités pour un déjeuner à la Plaine des Palmistes et les adultes décident d'y aller car la Réunion n'est qu'en alerte 2 (orange).A la Plaine des Palmistes les rafales dépassent bel et bien les 100km/h et je vis la tempête dans la voiture essayant de capter les informations depuis la station du Barachois. Ces informations insistent sur le temps très calme observé à Saint-Denis abritée par le relief. Encore une fois il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Pas d'internet ni de téléphone portable. Pour corser le tout les stations de la météo disséminées sur le territoire réunionnais sont très peu nombreuses( pas de station qui mesure les vents à la Plaine des Palmistes). Une autre époque!➡️ J'enrage dans la voiture car personne ne sait qu'à la Plaine des Palmistes dans une voiture je vis un "mini" cyclone.➡️ Et de retour à Saint-Denis pour la rentrée de Février quelle ne fut pas ma surprise de constater que personne ou presque n'avait remarqué. Le cyclone annoncé comme potentiellement dévastateur s'était montré singulièrement magnanime avec la majorité de l'île qui a miraculeusement bénéficié de l'abri du légendaire relief réunionnais.En effet au matin du 7fonce sur la Réunion sur une trajectoire Sud-Ouest. Mais d'un coup il a la bonne idée d'infléchir vers le Sud Sud-Ouest et son oeil traqué par le radar de l'époque passe à une vingtaine de kilomètres de Saint Philippe.Le Sud-Est de l'île très isolé et dénué de station météo essuie des rafales estimées à 215km/h à Saint Philippe échappant de peu au mur de l'oeil du cyclone intense.Pour ma partest de loin mon plus fort cyclone vécu. Pourj'étais à la Bretagne avec mes camarades et non pas à la Plaine des Cafres( énorme "erreur de jugement"). Et pourj'étais exilé en France...➡️ Quand je me suis empressé de raconterà mes camarades à Saint Denis personne ne m'a cru, évidemment.➡️ Sont joints à ce petit récit des documents extraitsde mon pote Juju. Je considère ce site comme un peu "la bible" cyclonique pour le Sud-Ouest Indien.Les autres documents viennent des publications des saisons cycloniques de l'époque éditées par le Service Météo de la Réunion.Je les conserve comme un trésor. Elles remontent au début des années 1960.