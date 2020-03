CAF: Des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité des prestations

la population allocataire est fortement précarisée à La Réunion - 1/3 bénéficiant des minimas sociaux.

La CAF a fermé ses accueils, mais la continuité des services est assurée. C’est le message rassurant passé ce lundi par le directeur général de la CAF Réunion, Frédéric Turblin, et le président du conseil d’administration, Harry-Claude Morel."La situation est à jour. Nous traitons les dossiers à J+2", indique le directeur. Chaque jour, ce sont 400 rendez-vous téléphoniques qui sont effectués par les agents en télétravail. Et au total, pas moins de 1000 appels reçus et émis de manière quotidienne. "Sachant que nous invitons les allocataires à utiliser massivement le " Caf.fr " et les téléprocédures", précise Frédéric Turblin.Pour répondre aux besoins dans ce contexte particulier de crise sanitaire, des mesures exceptionnelles et dérogatoires ont été actées. "L'objectif est de maintenir les droits et paiement, d'atténuer les effets de cette crise pour nos allocataires et leurs enfants", affirme Harry-Claude Morel, alors queDes appels sortants sont ainsi effectués pour mettre à jour les dossiers et permettre la continuité des droits. "Les droits seront maintenus à titre dérogatoire pour ceux qu’on ne parvient pas à joindre ou pour ceux qui ne pourront pas faire leur mise à jour sur Caf.fr", est-il indiqué. Pour les AAH et AEH "nous pouvons dire que les droits qui arrivaient à terme sont prorogés de 6 mois", précise le directeur.Par ailleurs, "les droits suspendus depuis le 1er janvier sont rouverts". Cela concerne 6000 allocataires. "Si le dossier d’un allocataire a été suspendu suite à un contrôle sur pièces, la Caf y portera une attention particulière et le contactera en cas de besoin", est-il précisé.L’occasion également de faire le point sur l’aide apportée en matière d'accueil du jeune enfant aux publics prioritaires impliqués dans la gestion de la crise. "Dès dimanche 15 nous avons pu mobiliser une trentaine de structures partenariales, aujourd’hui sommes à 32 structures qui ont répondu immédiatement à notre appel pour ouvrir des places prioritaires aux personnels soignants", indique le directeur.Une soixantaine sont pour l'instant utilisées. "Il ne faut pas en déduire que seuls soixante soignants sollicitent les places des crèches", souligne Frédéric Turblin, rappelant l'existence d'autres moyens de garde, notamment chez les assistantes maternelles et en micro-crèche, ou encore la garde à domicile.À l'échelle nationale, une réflexion est en cours pour déterminer si des besoins ne sont pas pourvus. Un recensement est en cours pour répertorier les personnels qui pourraient être concernés, comme les forces de l'ordre ou les pompiers. Le cas échéant, il sera proposé au préfet d'étendre la liste. À noter qu'un site existe également pour permettre aux parents d’exprimer leur besoin en place d’accueil et aux gestionnaires de crèches de faire connaître leurs disponibilités de place : monenfant.fr.Enfin, pour les plus vulnérables, 30 places ont été ouvertes dans un Centre de Vacances de la Caf pour accueillir les mères de familles avec enfants victimes de violences conjugales pendant cette période difficile du confinement."I fo reste zot caz, et ti pas ti pas, narivé", conclut le président du conseil d'administration.