CASUD - Conseil communautaire du vendredi 24 janvier 2020

Le 24/01/2020 | Par CASUD | Lu 74

37 questions à l'ordre du jour, dont les budgets pour 2020 votés à l'unanimité.traduction en chiffres du débat d’orientations budgétaires adoptées à l'unanimité en novembre dernier.- Poursuite de l’exécution du Plan Pluriannuel d'Investissements qui s’élève à 250 millions € sur la période 2017/2022- Maintien de l’engagement de ne pas augmenter la fiscalité sur la mandature ;- Maitrise des dépenses de fonctionnement afin de consolider l'épargne nette.: 130 millions €.Réalisés : la sécurisation de la ressource avec le captage d'Edgard AVRIL au Tampon, la réhabilitation de la galerie Langevin à Saint-Joseph et le forage de Takamaka à Saint-Philippe, la livraison de l’unité de potabilisation des Songes à l’Entre-Deux.Lancés : les travaux du complexe de potabilisation Leveneur au Tampon.Engagés en 2020 : les travaux de sécurisation de la source CAZALA à Saint-Joseph.mise à la disposition des entreprises du foncier et de l’immobilier : les Terrass à Saint-Joseph, les Palmiers à Trois Mares.Etudes seront lancées pour doter l’Entre-Deux et Saint-Philippe de zones artisanales.Accompagnement des associations pour la mise en œuvre de chantiers d’insertions.Financement chaque année d'une dizaine de chantiers d’insertion qui permettent l’embauche et l’accompagnement de 100 personnes éloignées du marché du travail.Domaine touristique, potentiel de 200 emplois identifiés pour l'horizon 2025.Accompagnement pour le développement de l’aéroport international de Pierrefonds.128 862 000 €, dont 63 655 000 € affectés aux investissements.Investissement multiplié par deux, durant la mandature, pour atteindre avec les opérations prévues au budget 2020, les 170 millions €.En 2014 : épargne nette négative (moins 4 millions €) en 2020 : 7 millions €.Ratio de désendettement : 7 années (en 2020) au lieu de 12 (2014).Impôts : aucune augmentation sur la mandature.Vote des taux 2020 de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Aucune augmentationVote des taux d’impôts directs locaux 2020. Pas d'augmentation.Mise en œuvre en 2020 d'un service de transport à la demande à destination des personnes à mobilité réduite.La mise en œuvre de ce service supplémentaire nécessite un enregistrement de la subvention d'équilibre versée au budget transport.