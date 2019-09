CASUD : Quand un agent cumule salaire dans une administration et rémunération par des sociétés

Actuellement directeur des transports de la CASUD, Amine Mooland a conservé et créé des activités lucratives dans le privé. Le statut du fonctionnaire est pourtant très restrictif concernant le cumul des deux casquettes.

Le service Transports de la CASUD a été confié à Amine Mooland il y a trois ans, en septembre 2016. Mais l’ancien directeur de la société historique des transports Mooland continue de jouer sur plusieurs tableaux. Alors qu’il est officiellement directeur de service au sein de l’intercommunalité sudiste, l’agent contractuel du service public fait aussi des affaires dans le privé.



Au mois de juillet, une décision du tribunal de commerce tombe. Indirectement, elle concerne l'activité d'agence immobilière d'Amine Mooland. Le jugement concerne la société des Transports C. Joseph, d'ailleurs titulaire d’un marché de transport scolaire avec la CASUD. Le gérant de C. Joseph, dont l'entreprise fait l’objet d’un redressement judiciaire, est contraint, sous la pression des administrateurs judiciaires, à mettre en vente deux appartements de type F4 d’une valeur de 100.000 euros. Il se trouve que ces appartements sont commercialisés par une agence immobilière créée par Amine Mooland avec des associés. Les statuts de la société ont été déposés fin 2016, soit quelques mois après sa prise de poste à la CASUD et il en a pris la direction générale en février 2018.







"Un fonctionnaire ou un contractuel doit y consacrer l'intégralité de son activité"



Le statut de la fonction publique est pourtant clair en matière de cumul d’activités public/privé. "Un fonctionnaire ou un contractuel doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public", prévoit la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, et comme souvent dans la législation française, une exception a été insérée : "Le fonctionnaire peut cumuler son emploi, sur autorisation de l’administration, avec une activité accessoire, lucrative ou non, à la condition qu’elle n’affecte pas l’exercice professionnel". L’activité accessoire ne peut ainsi être exercée qu’en dehors des heures de service de l’intéressé.



Le statut de la fonction publique est pourtant clair en matière de cumul d'activités public/privé. "Un fonctionnaire ou un contractuel doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées dans le cadre de son emploi public", prévoit la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Toutefois, et comme souvent dans la législation française, une exception a été insérée : "Le fonctionnaire peut cumuler son emploi, sur autorisation de l'administration, avec une activité accessoire, lucrative ou non, à la condition qu'elle n'affecte pas l'exercice professionnel". L'activité accessoire ne peut ainsi être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé.



La loi délimite drastiquement la nature de ces activités dites "accessoires". Il s'agit par exemple d'une activité d'expertise, d'enseignement, de formation, d'activité à caractère sportif ou culturel, de conjoint collaborateur ou encore d'aide à domicile en faveur d'un proche (en contrepartie d'une allocation). Bref, on est ici bien loin des activités à caractère commercial tels que la vente de pièces auto ou l'immobilier. Mais ce n'est pas tout. L'agent contractuel du service public fait également dans la vente de pièces détachées, de pose de pare-brises et de location de voitures, le tout regroupé sur un même site à Saint-Pierre.





Cet article 25 énumère ainsi les activités privées qui, même à but non lucratifs, sont strictement interdites aux agents publics : Il s'agit de la création ou la reprise d'une entreprise donnant lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou encore sa participation aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif sauf si celles-ci réunissent les conditions cumulatives suivantes : "absence de but lucratif, caractère social ou philanthropique, gestion désintéressée", ce qui est loin d'être le cas des entreprises de vente de pièces détachées ou d'agence immobilière... En 2017, le nouvel article 25 septies I de la loi du 13 juillet 1983 n'a d'ailleurs pas remis en cause le principe général de l'interdiction du cumul d'activités. Au contraire, il réaffirme l'obligation d'exclusivité qui impose aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public de consacrer "l'intégralité de (leur) activité professionnelle aux tâches qui (leur) sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit".





Le CDG974 nous annonce la mise en place d'un référent déontologue



Le cabinet de la CASUD a fini par répondre à notre seconde relance de proposition de droit de réponse. "Le recrutement de Monsieur Mooland est intervenu le 5 septembre 2016 au terme d'une procédure d'appel à candidature, celle-ci correspondant au profil recherché pour le poste. Au moment de son recrutement nous n'avions connaissance d'aucune éventuelle activité tierce exercée par Monsieur Mooland. Nous avons récemment pris connaissance d'allégations selon lesquelles Monsieur Mooland occuperait des fonctions de gérant. En conséquence, l'autorité lui a demandé de mettre fin sans délai à cette situation si celle-ci était avérée", avance la CASUD. Lorsqu'Amine Mooland a été engagé par la CASUD en 2016, fort de son expérience sans contestation possible dans le secteur des transports de voyageurs puisqu'il a été à la tête de l'entreprise familiale pendant des années, a-t-il informé son employeur la CASUD de ses autres activités dans le privé ? Amine Mooland n'a pas souhaité nous répondre, coupant court à la conversation. Nous sommes donc allés voir la société de vente de pièces détachées qui a pignon sur rue à Saint-Pierre, en nous faisant passer pour des acheteurs. Et ce sont les employés eux-mêmes qui nous ont confirmé l'identité de leur patron.