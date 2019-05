CASUD : Recrutement de 8 agents Brigade verte

Le 10/05/2019 | Par CASUD | Lu 133

Soucieuse de la qualité de vie et de l’environnement de sa population, la CASUD multiplie les actions : Ressourcerie de la Plaine des Cafres, mise ne place de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (la TEOMI ; « jetez moins payez moins »), nettoyages des cours (ex : « Vide ton fond de cour »), enlèvement gratuit des véhicules hors d’usage, actions de sensibilisation dans les écoles ; etc.



Dans le même état d’esprit, la CASUD œuvre depuis de nombreuses années dans le domaine de la lutte contre la prolifération de dépôts sauvages de déchets qui sont autant de sources de nuisances sanitaires (dengue par exemple) et de pollution visuelle.



Afin d’harmoniser les conditions de préservation du cadre de vie des administrés des quatre communes membres, à savoir Saint-Philippe, L’Entre-Deux, Saint-Joseph et Le Tampon, il est nécessaire dans une 1ère étape de faire davantage de sensibilisation sur le respect de l’Environnement, et si besoin était, dans une seconde étape, de passer à la sanction pour les auteurs de dépôts sauvages.



Pour se donner les moyens de faire respecter les règles en matière de gestion des déchets ménagers, la CASUD avait voté en mars 2019 la constitution d’une Brigade Verte Environnement.



Cette brigade, qui sera composée de huit agents, en sensibilisant au respect de l’Environnement et en maintenant une communication de proximité, aura pour principales missions de surveiller le domaine public, de rappeler la réglementation et de faire cesser les dépôts sauvages.



La procédure de recrutement est donc lancée.

Profil de poste au format PDF