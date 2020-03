CCAS de St-André : Accompagnement en direction des personnes âgées isolées et des personnes handicapées

Dans le cadre de la gestion de crise du Covid-19 (coronavirus) et la mise en place du confinement, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint André renforce son dispositif d’aide et d’accompagnement en direction des personnes âgées isolées et des personnes handicapées habitant la commune :



Transport gratuit par minibus et accompagnement pour les courses aux horaires spécifiques réservés aux personnes âgées et personnes vulnérables au niveau des grandes surfaces de Saint André et en périphérie ;



Extension de la prestation de portage de repas à domicile en faveur des personnes âgées isolées et des personnes handicapées hors

APA (allocation personnalisée d’autonomie) et hors critères de ressources ;



Mise en place d’un système de transport gratuit pour :

- Les visites médicales ;

- L’acheminement des médicaments ;

- Le renouvellement des ordonnances.



Toutes ces prestations proposées par le CCAS respecteront strictement les mesures sanitaires recommandées par les autorités compétentes (respect des distances de sécurité, utilisation de gels hydroalcooliques...).

Ces mesures entreront en application à compter du lundi 23 mars 2020 et les inscriptions sont ouvertes dès parution du présent communiqué.



Pour toute information sur ces différents dispositifs d’aide et leurs modalités de mise en œuvre, veuillez vous rapprocher du CCAS au numéro unique suivant : 0262 46 39 39