Le 19/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 165

Filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts, CDC Habitat est le premier bailleur français avec plus de 495 000 logements. Dans un communiqué, CDC Habitat annonce qu'elle va devenir l'actionnaire majoritaire de la SEMADER :

CDC Habitat devient actionnaire de référence de la SEMADER, société d’économie mixte qui loge aujourd’hui plus de 20.000 réunionnais.



Après validation par le conseil d’administration de la SEMADER le 2 juillet et par le conseil communautaire de la CIVIS le 20 août, un accord a été signé entre CDC Habitat et la Communauté Intercommunale des Villes Solidaires de l’Île de la Réunion (CIVIS) le 04 septembre 2019 : CDC Habitat s’engage à apporter à la SEMADER un support financier et opérationnel dans toutes ses opérations de construction et de rénovation. CDC Habitat deviendra actionnaire majoritaire de la SEMADER à la fin de l’année 2020.



Dans un premier temps, CDC Habitat sera actionnaire à hauteur de 40%* au travers d’une augmentation de capital de la SEMADER.



« Notre objectif est de pérenniser l’activité de la SEMADER alors que les bailleurs sociaux sont très dispersés à la Réunion, explique André Yché, président du directoire de CDC Habitat. Cette première montée en capital permettra donc à la SEMADER de se renforcer et d’accélérer ses opérations de construction et de rénovation déjà en cours ».



La CIVIS sera étroitement associée à cette évolution capitalistique : elle restera le premier actionnaire jusqu’à la fin de l’année 2020, période à laquelle CDC Habitat procèdera à une nouvelle augmentation de capital et deviendra l’actionnaire majoritaire de la SEMADER. La CIVIS continuera de présider le conseil d’administration de la SEMADER et participera à la prise de décision. « Le maintien de la gouvernance du logement social au niveau local est déterminante : à la fois par souci d’efficacité et parce que nous sommes au service des Réunionnais », rappelle André Yché.



Les salariés de la SEMADER sont associés à cette démarche de relance de l’activité, le Conseil Social de l’Entreprise, consulté le 4 juillet dernier sur ce projet, a donné un avis favorable unanime à cette évolution.



Optimiser l’organisation des logements sociaux sur le territoire réunionnais



À la fin de l’année 2020, la SEMADER deviendra donc une Société Immobilière d’Outre-Mer (SIDOM) à participation majoritaire de CDC Habitat. Elle bénéficiera de l’assise financière du Groupe, de ses capacités de maîtrise d’ouvrage et expertises techniques. L’opération bénéficie de l’avis favorable des Collectivités Locales et du Ministère des Outre-Mer.



« Sur le court terme, ce rapprochement permettra à la SEMADER d’aller plus loin et plus vite dans ses programmes de construction de nouveaux logements et de rénovation du parc social existant », explique André Yché.



Ce rapprochement participe au mouvement de consolidation des nombreux acteurs du logement social à la Réunion. Ainsi, la possibilité d’associer les équipes d’aménagement de la SEMADER et de la SIDR sera étudiée, tout comme toute opportunité de mutualiser des ressources et collaborateurs. « À terme, la SEMADER pourra s’ouvrir à l’Océan Indien, avoir son propre pôle d’aménagement et de maîtrise d’ouvrage public, ainsi qu’un pôle habitat », conclut André Yché.



* en comptant la participation du groupe Caisse des Dépôts