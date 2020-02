CDD de Lucie Ignace à la Région: La requête de la préfecture rejetée

Le 21/02/2020 | Par Nicolas Payet

La préfecture a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis pour deux embauches et rémunérations litigieuses de contractuels dont celles de la championne de karaté Lucie Ignace à la Région.



Hier, la justice a rendu son verdict et débouté le préfet. Lucie engagée en CDD en tant qu’assistante de gestion administrative en charge des demandes d’aides des associations occupe depuis le 1er novembre le poste d’adjoint administratif territorial stagiaire à temps complet, rapporte la presse écrite. "Le CDD n’est plus d’actualité".



Sa rémunération répond quant à elle au principe d’égalité de rémunération entre fonctionnaires et contractuels.