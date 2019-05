Commentaires (9)

1. spartacus974 le 14/05/2019 17:39

Au lieu de soigner,ces 2 médecins rendaient les gens malades autour d'eux.Pourquoi diable n'étaient-ils pas vaccinés?

2. Bleu outre mer le 14/05/2019 18:44

tiens ils étaient pas vaccinés.......

3. Ralungum le 14/05/2019 16:54

Bravo les antivacs, bravo les laxistes, docteurs à l'eau sucrée...

4. Maylis LAPOUBLE le 14/05/2019 19:14

"Cette maladie est immunisante", la rougeole est une maladie infantile ordinaire ( sauf rares complications ) qui vous immunise pour la vie; . Vous ne pouvez pas l'avoir deux fois. dixit Dr LAPOUBLE pharmacien. !

Cette vaccination est une arnaque dans nos pays, dits riches ; elle n'est un problème que dans les pays du tiers monde confrontés à la malnutrition et au manque d'hygiène ! Mais un apport régulier en vitamine A arrange tout ! ( la vaccination est le cas d'urgence)

5. Tubaessai le 14/05/2019 20:22

Réunion poubelle de l'océan Indien et cela se vérifie une fois de plus...Des arrivées permanentes, souvent sans contrôle fûsse t il sanitaire ! Dans ce département, nous risquons à chaque instant une épidémie mortifère et là on va bien rigoler !!!!

6. titi974 le 15/05/2019 07:33

Les deux médecins non vaccinés devraient être sanctionnés pour fautes professionnelles comme quoi même après plusieurs années d études on peut certes être très instruit mais cruellement manquer d’intelligence...

7. Fidol Castre le 15/05/2019 12:36

Où est le drame ? C'est la rougeole, ce n'est ni le virus Ebola ni le H5N1. Tout le monde chopait ce truc avant, et on n'en faisait pas toute une histoire. Il vaut mieux choper la rougeole que de s'injecter de l'aluminium et toutes sortes de saloperies contenues dans les vaccins.





8. JohnnyBoy le 15/05/2019 12:51

Mme Lapouble post 4, pouvez vous citer des sources autres qu'un pharmacien de votre entourage ? La communauté scientifique vous en serait gré, avant de divulguer d'autres bêtises comme "l'apport de vitamine A". Bien à vous.