CHU: Inauguration d'un lieu de recueillement en mémoire aux donneurs et à leurs proches

Le 18/05/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 124

Puisque l’anonymat est de rigueur en France sur l’identité du donneur, les bénéficiaires ne pouvant s’adresser directement aux familles, pourront grâce à ce lieu de mémoire matérialiser une reconnaissance pour les donneurs adultes et enfants.



Ce lieu donne donc la possibilité aux receveurs de s’exprimer, de se recueillir et remercier les personnes anonymes qui leur ont offert une seconde vie.



L’espace dédié revêt aussi une signification particulière pour les professionnels de santé qui doivent accompagner le décès d’une personne pour soigner un autre patient.



Chaque médecin, chirurgien, infirmier, aide-soignant…, maillon d’une chaîne "du don à la greffe", est impliqué pour recueillir les volontés du disparu, prélever l’organe et le transmettre au receveur, sans jamais oublier la souffrance d’une famille qui voit partir l’être aimé. C’est dans leur humanité que les acteurs de la chaîne puisent pour accompagner les proches du donneur, mesurer le poids des mots, respecter leur douleur.



Véritable espace de sérénité, ce jardin agrémenté par des bancs et des tables permettra le recueillement et souhaitons également qu’il puisse inspirer les passants à réfléchir sur la question du don, afin de favoriser un positionnement à transmettre à ses proches. Un projet de fresque symbolisant l’espoir et la vie sera réalisé dans un second temps sur un mur bordant le jardin.



Une plaque commémorative sur laquelle est inscrite "à la mémoire des donneurs, en reconnaissance à leurs proches et à la vie retrouvée des greffés" sera dévoilée le jour de l’inauguration.