CHU: Réouverture de l’hélisurface du site Félix Guyon

Le 16/01/2019 | Par N.P | Lu 80

Le CHU de La Réunion s'apprête à rouvrir l'hélisurface du CHU (site Félix Guyon). Le communiqué :

Le CHU de La Réunion sur arrêté d’autorisation temporaire préfectorale en date du 14 janvier 2019, ouvrira de nouveau l’hélisurface du CHU site Félix Guyon, le vendredi 18 janvier 2019, suite à la réalisation de travaux de mise aux normes engagés en novembre 2018.



Cette remise en service permettra d’accueillir dans l’enceinte du CHU, au plus près des services les patients bénéficiant d’un transport sanitaire par l’hélismur, déployé à La Réunion depuis le 10 décembre 2018.



Le déploiement de l’Hélismur à La Réunion résulte d’un engagement pris par les pouvoirs publics de raccourcissement des délais d’accès des patients aux soins des sites hospitaliers de l’île, afin d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge en urgence.



Dès cette annonce, un long travail a été entrepris par les équipes hospitalières (médecins, soignants, services techniques et administratifs) en lien avec l’ARS pour construire le projet et mobiliser les financements nécessaires. C’est ainsi qu’une enveloppe annuelle de 2.096 millions d’euros sera versée au CHU dès 2019 pour couvrir le coût de fonctionnement de ce nouvel équipement et que l’arrêté d’agrément de la société Hélilagon aux transports sanitaires aériens a été pris par l’ARS le 7 décembre 2018.



Cette réalisation est le résultat d’un travail en étroite collaboration entre les services du CHU, le Samu de La Réunion et le Samu de France, dont la mission sur place a permis de définir un fonctionnement pour une couverture optimale du territoire réunionnais , l’Agence de Santé, pour avoir identifié cette opération comme prioritaire, les hospitaliers du territoire participants au portage du dispositif. La DGAC par son accompagnement technique, les Fazsoi pour avoir permis l’accès à leur site pour la durée des travaux de l’hélisurface et les services de La Préfecture dans l’instruction des autorisations administratives ont également été des partenaires déterminants dans la conduite de ce projet.



Une autorisation définitive d’hélistation est en cours d’instruction, qui se substituera à cette autorisation temporaire.