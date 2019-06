CHU Réunion: Le jardin La Nurserie distingué au trophée Culture Hôpital FHF

Le CHU de La Réunion s'est vu décerner lors du salon Hôpital Expo, le "prix pour les partenariats menés" dans le cadre du trophée "Culture et Hôpital / FHF" pour le projet culturel qu'il porte avec le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) : "Jardin la nurserie".



Ce prix permet notamment de souligner la qualité des partenariats menés à des fins culturelles au sein des établissements sanitaires et médico-sociaux. Il constitue l'un des prix du trophée "Culture et Hôpital/FHF" créé par la FHF et l'association "Culture et Hôpital" avec les partenaires de la semaine nationale du Chant et de la Musique - Chantons à tout âge.



"Jardin la Nurserie" est en effet une œuvre collective qui implique de nombreux acteurs. Créée par le collectif d'artistes SUPERFLEX et conçue en collaboration avec Sébastien Clément, jardinier paysagiste, elle a été commandée par un groupe de personnels hospitaliers et de représentants d’usagers, pour le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion et le Centre Hospitalier de Mayotte dans le cadre de l’action Nouveaux commanditaires.



Les Directions des Affaires Culturelles, DAC Océan Indien et DAC Mayotte, l’Agence Régionale de Santé Océan Indien, le Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion, le Centre Hospitalier de Mayotte, la Fondation Daniel et Nina Carasso et la Fondation de France sont partenaires du Jardin la Nurserie. L’œuvre a été réalisée avec la médiation et la production de Mari Linnman.



Ce sont ces partenariats qui permettent d'offrir aujourd'hui aux publics hospitaliers un lieu atypique, un jardin où l’on prend soin de plantes médicinales de toutes origines au cœur des hôpitaux de La Réunion (sites nord et sud du CHU) et de Mayotte (CH de Mamoudzou).



Ce lieu est un lieu de rencontres où soignants, soignés et visiteurs échangent, s’apprennent mutuellement les vertus des plantes et partagent des histoires autour de leurs traditions pour finalement constituer une archive vivante de plantes et d’histoires rapprochant les deux îles au sein d’une culture commune.



C’est un lieu qui interpelle le visiteur sur l’acte "du prendre soin" et sur le lien existant entre médecine moderne et médecine traditionnelle. C’est enfin un espace d’apaisement.