La psychose est provoquée par les médias, non pas par le coronavirus lui-même...

2. Momo le 07/03/2020 10:47



Porter un masque , c'est peut-être bien mais le jeter ensuite … c'est pour mieux répandre le cher coronavirus , n'est-ce pas ? Moi je ne porte pas de masque comme Zorro mais seulement 2 boules de coton dans les narines et un bon scotche sur la bouche … de plus je me déplace avec un "mètre à ruban" juste pour mesurer ma zone de liberté vis-à-vis des autres (= 1 m) !