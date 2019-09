CHU Sud: Les usagers de la santé manifestent ce dimanche

Le 15/09/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 237

Les employés du CHU de Saint-Pierre comptent une nouvelle fois montrer leur mécontentement et leur ras-le-bol face à cette situation alarmante que connaissent les Urgences. Cette manifestation organisée, cette fois-ci, par le Collectif pour le maintien des activités au coeur de La Réunion (Cmac) va dans la continuité du mouvement de grève débuté en juin dernier, et ce, au niveau national également. Ils exigent des moyens financiers et humains supplémentaires afin de pouvoir assurer un suivi de qualité des patients.