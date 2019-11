CHU Sud: Une salle d'attente individualisée pour les urgences traumatologiques pédiatriques

Une nouvelle salle d'attente spécifiquement destinée aux urgences traumatologiques pédiatriques a été individualisée, lors des travaux de réaménagement des Urgences du CHU Sud.



Pour rendre ce lieu médical plus convivial et plus attrayant, le jeune graffeur réunionnais Irsad, connu sous le nom Over, a donné un coup de peinture à cette salle d'attente, dans le cadre d'un projet interne d'équipe.



À la fois aide-soignant et artiste, Over dispose d'une véritable sensibilité parfaitement adaptée aux besoins des enfants et des familles. "J'ai voulu cette salle pleine de couleurs pour les enfants, pour les placer dans une bulle, comme dans un aquarium aux urgences", a-t-il déclaré.



Des jeux et des livres ont également été ajoutés à la pièce afin de diminuer l'anxiété des enfants et de leurs parents. La maman de Taylor, 2 ans, Maeva, 24 ans, confie "cette salle est vraiment reposante. Mon petit garçon a tout de suite remarqué la tortue! (...) éloigné des blouses blanches c'est plus calme".