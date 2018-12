CILIDA: Passage entre Maurice et Rodrigues prévu dans la nuit de Samedi à Dimanche

Le 19/12/2018 | Par PATRICK HOAREAU | Lu 207

2018 DEC 19 14h36 Mascareignes.CILIDA est maintenant sur" les rails". Le système a été baptisé et les agences travaillent sur leur prévisions.Le Joint Typhoon Warning Center à émis à 12h son second bulletin de prévisions.Cliquez sur le lien ci dessous pour voir l'article au complet:A plus tard.Cheers,Patrick Hoareau.