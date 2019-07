[CMA MOBILE] L'artisanat au coeur de La Réunion

Le 19/07/2019 | Par CMA | Lu 90

La proximité pour votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat n’est pas un vain mot ou un slogan à la mode.



C’est par notre présence physique que nous pouvons vous accompagner au mieux dans votre parcours de chef d’entreprise.



D’où le déploiement de notre « Antenne Mobile » qui a commencé à sillonner les routes réunionnaises, d’ici mi-avril, la CMA MOBIL aura été dans les 24 communes de l’Ile.



Elle a vocation à offrir à toute l’ile, l’ensemble des services de la Chambre : Conseils juridiques, économiques, formalités diverses, des informations sur la formation continue et l’apprentissage.



Elle sera présente aussi dans votre quartier ou sur les grandes manifestations, selon un calendrier ci-joint.



Nous croyons aussi que le numérique, aussi indispensable soit-il, ne remplacera pas le lien physique mais le complète et le renforce.



A bientôt près de chez vous.