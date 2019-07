[CMA] URMA, centre de formation de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat

Le 19/07/2019 | Par CMA | Lu 102

Une journée pour découvrir toutes les formations



Les cinq centres de formation de l’Université régionale des métiers et de l’Artisanat (URMA) ouvraient leurs portes au public pour faire découvrir l’ensemble des formations proposées localement et renseigner sur l’apprentissage et les formations en alternance.



Dans une actualité forcément marquée par la réforme de l’apprentissage, plus de 1 330 visiteurs, pour la plupart des collégiens et des lycéens, mais aussi des étudiants de l’Université et des adultes en reconversion, sont venus se renseigner sur les cursus proposés. Le bilan est plus que positif, avec une fréquentation globale tout aussi importante qu’à la JPO de 2018.



Que ce soit à Saint-André, Sainte-Clotilde, au Port, à Saint- Gilles ou à Saint-Pierre, les équipes pédagogiques ont souligné le sérieux et l’engouement des futurs apprentis venus se présenter.



Bien choisir son orientation, c’est d’abord bien s’informer en amont sur les filières, les métiers et les différents modes de formation. Les Portes ouvertes des centres de formation de l’URMA sont des moments privilégiés pour venir rencontrer les équipes pédagogiques, visiter les locaux, et pourquoi pas trouver sa voie.



La Prochaine journée Portes Ouverte le 12 SEPTEMBRE 2019