COVID-19 : Assainissement collectif, attention aux lingettes désinfectantes

Le 15/04/2020

Promouvoir ensemble le bon geste citoyen : les lingettes se jettent à la poubelle, pas dans les toilettes !



Nous lançons une action de sensibilisation des citoyens sur le bon usage des lingettes : “les lingettes c’est pas dans les toilettes !”

La continuité du service public intercommunal de l’assainissement collectif de la CIVIS est assuréeL’ensemble des femmes et des hommes de la CIVIS et de ses partenaires (runeo, CISE, SPL Sources & Eaux, Régie du Service Public Intercommunal de l’Assainissement Collectif (SPIAC)) sont mobilisés pour assurer le traitement des eaux usées.Le virus Covid-19 ne génère pas de risque spécifique dans la gestion des services d’assainissement collectif.L’Organisation Mondiale de la Santé a précisé, dans son avis du 3 mars 2020, que le virus Covid-19 ne génère pas de risque additionnel dans la gestion des services d’assainissement.Les précautions prises en temps normal pour se prémunir des agents pathogènes présents dans les eaux usées sont suffisantes pour prévenir toute transmission du Covid-19. A cela s’ajoute l’application de mesures barrières.Par ailleurs, selon le même principe, en lien avec les autorités publiques, toutes les précautions sont prises pour les boues des stations d’épuration et aucun risque sanitaire relatif au Covid-19 n’a été identifié pour ces boues traitées par séchage thermique, digestion thermique, chaulage ou compostage.En effet, ces lingettes, jetées dans les toilettes, génèrent des centaines d’interventions évitables, pour déboucher les canalisations d’eaux usées et préserver le bon fonctionnement des stations d’épuration.C’est pourquoi nous invitons tous nos abonnés à adopter le bon geste.Aujourd’hui, nous vous proposons également de participer au relais de ce message afin de sensibiliser les citoyens sur les conséquences écologiques et économiques du déversement de ces déchets, qui induisent potentiellement une pollution du milieu naturel et un dérèglement de l’écosystème. Faire ce geste civique, jeter correctement son déchet, c’est respecter les agents qui œuvrent au quotidien sur le terrain, c’est lutter contre l’épidémie et assurer une hygiène domestique qui contribue à garantir la sécurité sanitaire.Pour permettre de sensibiliser les habitants de la CIVIS aux bons gestes en cette période de confinement, nous mettons ci-joint à votre disposition quelques éléments de communication prêts à l’emploi.