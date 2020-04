COVID-19 • DENGUE : Face au risque sanitaire, les bons gestes sont plus qu'essentiels - gestion des déchets

Le 21/04/2020 | Par CIVIS | Lu 93

Le territoire doit faire face à une situation particulièrement grave liée au COVID-19 ainsi qu’à une recrudescence des cas de dengue. Dans ce contexte inédit, un plan de continuité d’activité a été mis en œuvre pour assurer le maintien du service public de gestion des déchets, un service essentiel à la sécurité sanitaire des Réunionnais.Cette continuité se traduit par la mobilisation des équipes en charge de la collecte, de l’accueil et du traitement des déchets. La sécurité de ceux qui sont en première ligne pour assurer ce service public est une priorité et une responsabilité collective.Des gestes simples pour se préserver et préserver le personnel qui oeuvre au quotidien pour votre cadre de vie et votre sécurité sanitaire.