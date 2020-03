COVID–19 Des mesures d’accompagnement pour lutter contre le virus

Le 22/03/2020 | Par Mairie du Tampon | Lu 235

Les mesures prises par le gouvernement sont indispensables pour lutter contre la propagation du coronavirus. Elles ont naturellement un impact sur toute la vie économique et sociale.



Dans ce contexte, nous avons un devoir de solidarité vis-à-vis des personnes vulnérables et en difficultés.



* Ecoles : accueil pour les enfants des personnels soignants



Dans le cadre des mesures prises par le Gouvernement, les écoles restent fermées jusqu’à nouvel ordre.



Toutefois, des écoles seront ouvertes pour accueillir les enfants des personnels de santé engagés dans la lutte contre le coronavirus.

Ce lundi 23 mars, les parents déjà contactés par les directeurs doivent suivre les consignes qui leur ont été données concernant l'école qui accueillera leurs enfants.



Les autres parents (personnels de santé sans autre possibilité de garde qui n'ont pas encore été contactés) sont invités à se rendre à leur école habituelle, à partir de 8h20 (7h50 pour les écoles de Ligne d’Equerre et Jean Albany) pour y prendre les consignes.

Conformément à la demande du Rectorat, il faudra prévoir un repas froid pour lundi midi.



A partir du mardi 24 mars, en accord avec l'Education Nationale, ouverture uniquement des écoles suivantes dans lesquelles tous les enfants des personnels de santé, sans autre mode de garde possible, seront répartis :



- Maternelle Jules Ferry

- Elémentaire Jules Ferry

- Elémentaire Bras Creux

- Primaire Vincent Séry

- Primaire Edgar Avril



La commune assurera la restauration scolaire pour ces élèves.



Par ailleurs, des cours à distance sont également mis en place par l'Education Nationale pour l’ensemble des élèves.



* Services relevant de l’urgence sociale :



À la mairie centrale, dans les mairies annexes et les centres municipaux des quartiers, le service social (CCAS) continue de fonctionner et accueille la population pour les urgences sociales : colis alimentaire, aide aux familles endeuillées.



Ces locaux seront ouverts les jours ouvrables et tous les matins de 08h à 11h.



Aides à domicile :



Service d’Aide à Domicile : le CCAS assure auprès des personnes vulnérables les « Aides à la personne » et les portages de repas.



Personnes âgées



Le CCAS continue d’apporter quotidiennement à 1.100 personnes âgées et fragiles son aide. Ce service reste notre priorité. Celui-ci sera pourvu en matériel pour le renforcement de leur protection dès la semaine prochaine.



SDF



Un local est mis à disposition des sans abris en cas de besoin, avec le concours du CCAS. Les repas sont assurés tous les jours.



* Mesures de confinement



Dans le cadre des mesures de confinement et à la demande des autorités de l’État, les parcs communaux sont fermés : Parcours de santé, Parc des Palmiers, Parc Marc rivière, Parc Jean de Cambière.



La population doit respecter les consignes de confinement et les gestes barrières.



Dans ces circonstances exceptionnelles, la population est appelée à faire preuve de civisme, à respecter les consignes des autorités, à rester chez elle et à ne se déplacer qu’en cas d’extrême nécessité.