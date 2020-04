COVID-19 : ELOLEO une alternative aux contraintes d’approvisionnement liées à l’épidémie

Le 02/04/2020 | Par CIVIS | Lu 85

Eloléo, l’application mobile pour la vente et la mise en relation directe des produits du terroir.

Une alternative aux contraintes d’approvisionnement liées à l’épidémie Covid-19

L’application mobile est en téléchargement gratuit sur App Store et Google Play

Le Groupe D’Action Locale (GAL) Grand Sud est propriétaire de l’application mobile « Eloléo », lancée en mai 2018. Cette application offre aux consommateurs la possibilité d’identifier rapidement à proximité de leur domicile les produits frais ou transformés de la ferme mais également l’artisanat local, les adresses de tables d’hôte et d’activités de loisirs vert.Les enjeux de l’application que souhaite mettre en avant le GAL Grand Sud sont doubles. Eloléo est au service du client qui peut trouver en quelques clics une offre de qualité et c’est l’opportunité pour les vendeurs de faire valoir leurs produits et savoir-faire.A ce jour, l’application répertorie déjà 138 vendeurs et plus de 1900 produits.L’agriculture, comme tous les secteurs économiques, essaie de s’adapter aux conditions particulières imposées par l’épidémie de coronavirus que subit actuellement notre île. Dans ce contexte pénalisant pour nos producteurs, l’application mobile « Eloléo » permet aux agriculteurs de vendre leurs produits directement aux consommateurs.La FDSEA coopère avec le GAL Grand Sud afin de proposer une alternative aux consommateurs et aux agriculteurs. Durant la période de confinement, l’application mobile s’étend maintenant à l’ensemble des producteurs de l’île, jusqu’à présent réservée aux producteurs du Sud.Vous souhaitez intégrer l’application ? Rien de plus simple. Vous devez vous identifier et présenter les produits issus de votre exploitation et prêts à la vente.Les consommateurs peuvent ainsi consulter en ligne les produits et les prix de ces derniers et prendre contact avec l’exploitant pour aller récupérer les achats.Ce système permettra aux exploitants d’organiser le trafic sur les exploitations et ainsi limiter le nombre de personnes présentes en même temps tout en respectant les gestes barrières et les préconisations de l’Etat.Voici la marche à suivre pour télécharger le bulletin d’inscription à remplir par les agriculteurs (inscription gratuite réalisée par le GAL Grand sud) :- Se rendre sur le site www.eloleo.fr- Aller dans la catégorie « Le blog »- Cliquer sur « fiche inscription - producteur »- Télécharger la fiche, la remplir et la renvoyer à l’adresse mail suivante : legaleloleo@gmail.com