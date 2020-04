COVID-19 : La Municipalité et les professionnels de Santé de L'Étang-Salé se mobilisent et vous informent !

Le 02/04/2020 | Par CIVIS | Lu 88

Une unité d’accueil ambulatoire est opérationnelle, depuis ce mardi 31 mars 2020, pour compléter la filière locale de soins et faire face à la vague de l’épidémie qui se profile.



À l'initiative du docteur François RONCO, ce Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 (CAD-Covid-19) sert d’interface entre les cabinets qui traitent toutes les pathologies et les services d’urgences du CHU. L'unité fonctionne avec le soutien d’un pharmacien, d’une infirmière, d'un biologiste et de la Municipalité. On ne peut y accéder que sur rendez-vous. Explications.







La Municipalité de L’Étang-Salé, en étroite collaboration avec les médecins généralistes, les professionnels de santé implantés sur la Commune, les soignants et les bénévoles, ouvre un Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 (CAD-Covid-19).Une bonne nouvelle mais qui nécessite quelques explications car il n’est pas possible de s’y rendre directement.D’abord, pourquoi cette cellule qui, bien entendu, a reçu l'aval de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de l’Ordre des médecins ? Il s’agit d’une initiative conjointe à la Municipalité et aux acteurs du monde médical Étang-Saléen qui a pour but d’offrir à la population une structure adaptée en cas de vague pandémique.Ce centre ambulatoire n’a pas vocation à se substituer à la prise en charge des médecins généralistes libéraux qui restent le premier recours en cas de symptômes. C’est une structure complémentaire et adaptée permettant d’optimiser la filière de soins. Les médecins généralistes pourront, s’ils le souhaitent, orienter leurs patients vers ce centre Covid-19.De même, le CHU Sud Réunion et la régulation (15) pourront adresser des patients suspects Covid-19 sans signe de gravité. Ce qui permettra ainsi aux praticiens de l’hôpital de se concentrer sur les cas les plus graves et les plus urgents. Ce Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 (CAD-Covid-19) est composé de 12 infirmiers, 6 médecins, 1 pharmacien logisticien et 1 biologiste.Concernant l’organisation, les médecins participants, pour le moment, assureront à tour de rôle des consultations sur rendez-vous de 8h30 à 17h30. L’accès est régulé par un secrétariat médical avec un numéro dédié (qui sera fourni aux patients par leur médecin traitant). Il est important d'insister sur le fait qu'il n’y aura pas de consultation ouverte en accès libre. Aucun patient ne pourra donc se présenter au Centre Ambulatoire Dédié Covid-19 sans une lettre du médecin traitant et sans rendez-vous.La CIVIS remercie les usagers de leur compréhension et compte sur leur civisme.